Жителям Воронежа напомнили адреса временных укрытий на случай опасности

В качестве временных убежищ можно использовать не только подвалы жилых домов, но и технические подполья и подземные паркинги многоэтажек. Двери в подвалы закрыты на замки во избежание провокаций. Ключи находятся в управляющей компании и в квартире, наиболее близко расположенной к входу в подвал, даже если укрытие находится в соседнем здании.
Все жильцы домов должны знать, где находится ключ, объявления на подъездах должны наклеить сотрудники УК. Не оборудованные для нахождения людей подвалы находятся на контроле Госжилинспекции, привести в порядок их должны те же управляющие компании или ТСЖ.
Перечень подвалов и убежищ всё время дополняют и актуализируют. Интерактивный список можно увидеть на карте Воронежа.