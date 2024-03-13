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Жителям Воронежа напомнили адреса временных укрытий на случай опасности

В Воронеже составили интерактивную карту временных укрытий и бомбоубежищ, а в городской администрации напомнили адреса в среду, 13 марта.

В качестве временных убежищ можно использовать не только подвалы жилых домов, но и технические подполья и подземные паркинги многоэтажек. Двери в подвалы закрыты на замки во избежание провокаций. Ключи находятся в управляющей компании и в квартире, наиболее близко расположенной к входу в подвал, даже если укрытие находится в соседнем здании.

Все жильцы домов должны знать, где находится ключ, объявления на подъездах должны наклеить сотрудники УК. Не оборудованные для нахождения людей подвалы находятся на контроле Госжилинспекции, привести в порядок их должны те же управляющие компании или ТСЖ.

Перечень подвалов и убежищ всё время дополняют и актуализируют. Интерактивный список можно увидеть на карте Воронежа.

МЧС