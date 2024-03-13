Жителям Воронежа напомнили адреса временных укрытий на случай опасности

В качестве временных убежищ можно использовать не только подвалы жилых домов, но и технические подполья и подземные паркинги многоэтажек. Двери в подвалы закрыты на замки во избежание провокаций. Ключи находятся в управляющей компании и в квартире, наиболее близко расположенной к входу в подвал, даже если укрытие находится в соседнем здании.