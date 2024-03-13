Акиматы СКО оказались неготовыми к паводковому периоду

«Анализом состояния законности по предупреждению чрезвычайных ситуаций выявлены грубейшие нарушения требований Закона РК “О гражданской защите”, — говорится в сообщении в среду.
Согласно информации, должностными лицами акимата Айыртауского района не организована работа по вывозу снега с населенных пунктов, подвергнутых подтоплению паводковыми водами. Вопреки требованиям Закона в этом районе ответственными лицами на автодорогах областного и районного значения не производилась очистка водопропускных труб.
Как сообщили в прокуратуре, аналогичные нарушения выявлены в Г. Мусрепова, Шал акына, Есильском районах. В Тимирязевском районе в нарушение требований Закона не заключены договора — намерения на инженерную технику и инертный материал.
В то же время, должностными лицами местных исполнительных органов Мамлютского, Г. Мусрепова, Уалихановского районов не исполнены мероприятия Плана инженерных работ по подготовке к паводку 2024 года в части укрепления защитного земляного обвалования и установки водопропускных труб.