Акиматы СКО оказались неготовыми к паводковому периоду

В то же время, должностными лицами местных исполнительных органов Мамлютского, Г. Мусрепова, Уалихановского районов не исполнены мероприятия Плана инженерных работ по подготовке к паводку 2024 года в части укрепления защитного земляного обвалования и установки водопропускных труб.