Негде развернуться. Автовладельцы со стихийной стоянки, устроенной во дворе на Сергели, избили водителя скорой помощи. Видео

Автор ролика рассказала на странице ГУВД Ташкента, что жители одного из дворов на массиве Сергели-2 неоднократно жаловались на незаконную автостоянку, устроенную во дворе дома: скопление автомобилей мешает пройти людям, не говоря о том, чтобы проехать машине скорой. И обратилась к правоохранителям с просьбой решить проблему незаконного перекрытия дороги припаркованными автомобилями.