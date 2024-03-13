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Негде развернуться. Автовладельцы со стихийной стоянки, устроенной во дворе на Сергели, избили водителя скорой помощи. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Владельцы машин устроили драку с водителем скорой, который не смог проехать между хаотично припаркованными авто во дворе дома, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В социальных сетях распространился видеоролик, на кадрах которого видно, что водителя скорой помощи избили во дворе дома, в который он привез бригаду врачей на вызов.

Автор ролика рассказала на странице ГУВД Ташкента, что жители одного из дворов на массиве Сергели-2 неоднократно жаловались на незаконную автостоянку, устроенную во дворе дома: скопление автомобилей мешает пройти людям, не говоря о том, чтобы проехать машине скорой. И обратилась к правоохранителям с просьбой решить проблему незаконного перекрытия дороги припаркованными автомобилями.

Отметим, что во многих дворах столицы автолюбители паркуют свои автомобили и перегораживают проезд для других транспортных средств, создавая тем самым причины для скандалов.

Пресс-служба ГУВД Ташкента сообщила, что по упомянутому факту ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято законное решение.

Правоохранители напомнили, что о нарушениях правил остановки и стоянки, включая случаи, когда автомобиль создает препятствия движению другого транспорта и пешеходов, необходимо сообщать инспектору профилактики или по номеру 102: профилактические беседы и штрафы помогут со временем решить проблему отсутствия культуры у некоторых водителей.

медицина