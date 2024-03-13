«Под обстрел ВСУ попал город Грайворон. Есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом. Пострадали две женщины. У одной травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота — бригадой скорой раненая доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. У второй пострадавшей поверхностные осколочные ранения кисти. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась», — говорится в сообщении губернатора.
При попадании снаряда в дом в Белгородской области пострадали две женщины
БЕЛГОРОД, 13 мар — РИА Новости. Две женщины пострадали в результате обстрела города Грайворон со стороны ВСУ, одну из них медики доставляют в больницу в Белгороде, второй помощь оказана на месте, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.