При попадании снаряда в дом в Белгородской области пострадали две женщины

«Под обстрел ВСУ попал город Грайворон. Есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом. Пострадали две женщины. У одной травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота — бригадой скорой раненая доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. У второй пострадавшей поверхностные осколочные ранения кисти. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась», — говорится в сообщении губернатора.