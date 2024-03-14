В калининградском музее на ребенка упала зенитная пушка

В октябре 2023 года ее несовершеннолетний сын посещал музей с экскурсией. В одном из залов во время экскурсии на его ногу упала зенитная пушка, которая не была закреплена, стояла на бетонных плитах. В результате падения экспоната мальчик получил серьёзную травму, впоследствии ему удалили ногтевую фалангу пальца стопы.