В калининградском музее на ребенка упала зенитная пушка

Калининградка обратилась в суд с иском к учреждению культуры, в котором ее ребенок пострадал во время экскурсии.
В октябре 2023 года ее несовершеннолетний сын посещал музей с экскурсией. В одном из залов во время экскурсии на его ногу упала зенитная пушка, которая не была закреплена, стояла на бетонных плитах. В результате падения экспоната мальчик получил серьёзную травму, впоследствии ему удалили ногтевую фалангу пальца стопы.
Женщина попросила суд взыскать с ответчика денежные средства в счет возмещения вреда здоровью в размере 63435,06 ₽, компенсацию морального вреда, расходы на оплату услуг представителя и штраф в размере 50% от присужденной суммы.