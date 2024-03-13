Умер вице-президент ЛУКОЙЛа Виталий Робертус

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 54 году жизни скоропостижно скончался вице-президент Компании Робертус Виталий Владимирович. В нашей памяти он останется талантливым руководителем, разносторонним человеком, отзывчивым товарищем», — говорится в пресс-релизе на сайте компании.
Виталий Робертус родился 7 сентября 1970 года в Мурманской области. Согласно информации на сайте ЛУКОЙЛа, работать в компанию господин Робертус пришел сразу после окончания института. Он начал с должности экономиста и «впоследствии прошел все этапы профессионального роста».
На сайте МАИ, который окончил Виталий Робертус, говорится, что он был спортсменом-авиамоделистом, семикратным чемпионом России, дважды чемпионом мира в команде и четырехкратным чемпионом мира по авиамодельному спорту. Также был сооснователем и шеф-пилотом авиационного спортивного клуба RUSJET, спроектировал и испытал более сотни беспилотных аппаратов.