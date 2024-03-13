Умер вице-президент ЛУКОЙЛа Виталий Робертус

На сайте МАИ, который окончил Виталий Робертус, говорится, что он был спортсменом-авиамоделистом, семикратным чемпионом России, дважды чемпионом мира в команде и четырехкратным чемпионом мира по авиамодельному спорту. Также был сооснователем и шеф-пилотом авиационного спортивного клуба RUSJET, спроектировал и испытал более сотни беспилотных аппаратов.