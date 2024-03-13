Взрывы под Таразом: осужденным солдатам прибавили срок

Сегодня стало известно, что Туранову и Аширбаю увеличили тюремный срок еще на четыре года — решение вынесла апелляционная коллегия, которая пересмотрела дело по инициативе самих же осужденных. Кроме того, приговор изменили бывшему командиру части и главе отделения хранения боеприпасов, которые ранее избежали наказания. Теперь же, за нарушение правил обращения с оружием им назначили по пять лет тюрьмы.