Взрывы под Таразом: осужденным солдатам прибавили срок

Напомним, в октябре прошлого года обвиняемым по громкому делу о взрывах на складе боеприпасов под Таразом, в результате которых погибли 18 спасателей и военных, вынесли приговор — срочников Ерболата Туранова и Асета Аширбая приговорили к 9 годам лишения свободы каждого, а также обязали выплатить многомиллиардный ущерб. При этом двое из четверых офицеров были оправданы, еще двоих тогда признали виновными, но за истечением срока давности освободили от уголовной ответственности.
Сегодня стало известно, что Туранову и Аширбаю увеличили тюремный срок еще на четыре года — решение вынесла апелляционная коллегия, которая пересмотрела дело по инициативе самих же осужденных. Кроме того, приговор изменили бывшему командиру части и главе отделения хранения боеприпасов, которые ранее избежали наказания. Теперь же, за нарушение правил обращения с оружием им назначили по пять лет тюрьмы.