Ситуация угрожает жизни и здоровью нижегородцев, поэтому полиция перегородила территорию и выставила пост охраны.
Нижегородцы не могут пройти в Холодный переулок со стороны Большой Покровской, движение перекрыто и для автомобилей.
«Нижегородская правда» пишет, что Домоуправляющая компания отправилась на место происшествия, чтобы разобраться в ситуации.
Ирина Андреева.
В Нижнем Новгороде на Большой Покровской обрушился фасад жилого дома
Фасад дома 30а на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде, реконструированный к 800-летию города в 2021 году, стал обрушаться. От стены здания под крышей отваливаются крупные куски штукатурки.
Ситуация угрожает жизни и здоровью нижегородцев, поэтому полиция перегородила территорию и выставила пост охраны.