В Нижнем Новгороде на Большой Покровской обрушился фасад жилого дома

Ситуация угрожает жизни и здоровью нижегородцев, поэтому полиция перегородила территорию и выставила пост охраны.



Нижегородцы не могут пройти в Холодный переулок со стороны Большой Покровской, движение перекрыто и для автомобилей.



«Нижегородская правда» пишет, что Домоуправляющая компания отправилась на место происшествия, чтобы разобраться в ситуации.



Ирина Андреева.