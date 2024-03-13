Ливень обрушился на юг Казахстана: дома жителей Шымкента и Туркестанской области подтопило

Сильный дождь обрушился на Туркестанскую область и город Шымкент. В результате непогоды подтопило дворы и дома за считанные часы. По данным областного департамента по ЧС, водой залило восемь дворовых территорий в Сайрамском, Мактааральском, Сарыагашском районах и Жетысае.