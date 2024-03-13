Ливень обрушился на юг Казахстана: дома жителей Шымкента и Туркестанской области подтопило

Сильный дождь обрушился на Туркестанскую область и город Шымкент. В результате непогоды подтопило дворы и дома за считанные часы. По данным областного департамента по ЧС, водой залило восемь дворовых территорий в Сайрамском, Мактааральском, Сарыагашском районах и Жетысае.
Жителям Шымкента приходилось преодолевать серьезные препятствия, чтобы пройти или проехать на машинах по улицам. По информации телеканала, затопило один дом, 15 дворов и 10 улиц в четырех районах мегаполиса. Ситуация в регионе, как сообщается, улучшилась.
«В Шымкенте выпало большое количество осадков. Было подтоплено 15 дворов. Откачано 3467 кубометров воды. Арыки и каналы были очищены, проблемные места укреплены мешками с песком. На сегодня угрозы нет», — сказал официальный представитель ДЧС Шымкента Аскар Шарип.