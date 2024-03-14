На станции «Спасская» в эскалатор попал камень

В Петербурге в переходе со станции метрополитена «Сенная площадь» на «Спасскую» вечером 13 марта образовался затор из-за неработающего эскалатора. Об этом сообщили пассажиры в tg-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».