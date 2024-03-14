На станции «Спасская» в эскалатор попал камень

В Петербурге в переходе со станции метрополитена «Сенная площадь» на «Спасскую» вечером 13 марта образовался затор из-за неработающего эскалатора. Об этом сообщили пассажиры в tg-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
В пресс-службе петербургского метрополитена пояснили, что причиной остановки эскалатора стал посторонний предмет — камень, который попал в его механизм, передает «Фонтанка». Неполадку оперативно устранили.
Ранее мы рассказывали о том, что пассажиры метрополитена вышли из вагона на закрытой «Чернышевской». Машинист случайно открыл двери поездов. Петербуржцам пообещали, что станция заработает в мае.