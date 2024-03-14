МЧС опровергло сообщения о якобы готовящейся эвакуации из Белгородской области

В МЧС России опровергли сообщения о якобы готовящейся эвакуации из Белгородской области и призвали граждан доверять только информации из официальных источников. Об этом говорится в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.