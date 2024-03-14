Восемь человек пострадали в ДТП в Актюбинской области

Водитель автомобиля LADA Largus, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Estima.
В результате ДТП оба водителя и шестеро пассажиров из обеих машин с различными травмами госпитализированы в больницы Актобе, рассказали в ДП Актюбинской области.
«Водитель LADA Largus ранее был дважды привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров. Водитель Toyota Estima незадолго до аварии, в этот же день, был привлечен к ответственности за создание аварийной ситуации».
Ранее на трассе Актобе — Астрахань произошла авария, в которой погибли восемь человек, четверо из них дети. Акимат пообещал оказать всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП.