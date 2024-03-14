Появился новый неожиданный поворот в деле рынка на Спортивной

Следователи СКР предъявили обвинение экс-директору департамента земельных и имущественных отношений Приморского края — превышение должностных полномочий при сдаче аренды участка на улице Спортивной, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным пресс-службы СУ СК РФ по Приморскому краю, в 2015—2016 Наталья Соколова передала в аренду земельный участок площадью 29 997 кв. м на улице Спортивная во Владивостоке — так называемый «Рынок на спортивной» — подконтрольному обвиняемому в руководстве банды «Трифоновские» Александру Ясину юридическому лицу.
«Заключила договор аренды указанного участка от имени департамента, а также утвердила схему расположения вышеуказанного земельного участка путем его раздела», — уточнили в ведомстве.
На деле же эта территория предназначалась под строительство спортивных объектов, парковых зон и зон для отдыха горожан. Вместо этого она попала «в руки» ООО «СпортИнветст», подконтрольному Александру Ясину, в лице его сына Ясина Константина через ряд сделок с признаками мнимых для строительства объектов торговли с другими подконтрольными им коммерческими организациями: ООО «Приморинвестгрупп», ООО «Траст», ООО «Восток Развитие».
«При этом использование рекреационных земель города под объекты торговли недопустимо по закону. Таким образом, Владивостокский городской округ длительное время не имел возможности распоряжаться земельным участком», — отметили в следкоме.
В 2023 году сделки признали незаконными, а в 2024 Наталье Соколовой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. В настоящее время обвиняемая находится под стражей и знакомится с материалами уголовного дела по другим эпизодам о взятках и превышении должностных полномочий.