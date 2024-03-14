Появился новый неожиданный поворот в деле рынка на Спортивной

На деле же эта территория предназначалась под строительство спортивных объектов, парковых зон и зон для отдыха горожан. Вместо этого она попала «в руки» ООО «СпортИнветст», подконтрольному Александру Ясину, в лице его сына Ясина Константина через ряд сделок с признаками мнимых для строительства объектов торговли с другими подконтрольными им коммерческими организациями: ООО «Приморинвестгрупп», ООО «Траст», ООО «Восток Развитие».