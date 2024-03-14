В Красноярске бесправник во время полицейской погони врезался в дерево: пострадали двое подростков (видео)

В Красноярске лишенный прав 18-летний водитель ВАЗ-2115 с несовершеннолетними в салоне при попытке скрыться от полиции многократно нарушил ПДД и попал в ДТП.
Все случилось в ночь на 13 марта. Наряд ДПС на Коммунальном мосту подал знак остановиться автомобилисту, но тот увеличил скорость и продолжил движение.
«Госавтоинспекторы, включив проблесковые маячки, организовали преследование уходящей машины. Автомобилист при этом неоднократно совершал грубые нарушения ПДД, угрожая жизни и здоровью других участников дорожного движения. На улице Павлова он не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак и дерево», — рассказали в полиции.
В результате пострадали двое 17-летних пассажиров ВАЗа. Они были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более серьезных последствий.
Водитель, как выяснилось, уже дважды привлекался к ответственности за управление авто без прав.
В этот раз на нарушителя ПДД составили несколько административных материалов: за невыполнение требования об остановке, 16 проездов на красный сигнал светофора, 3 выезда на встречку, наличие технических неисправностей машины, отсутствие водительского удостоверения и страхового полиса. Общая сумма наложенных штрафов превышает 47 тысяч рублей.