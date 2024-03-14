В Красноярске бесправник во время полицейской погони врезался в дерево: пострадали двое подростков (видео)

«Госавтоинспекторы, включив проблесковые маячки, организовали преследование уходящей машины. Автомобилист при этом неоднократно совершал грубые нарушения ПДД, угрожая жизни и здоровью других участников дорожного движения. На улице Павлова он не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак и дерево», — рассказали в полиции.