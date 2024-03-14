Во Владивостоке сгорел автомобиль

Поздней ночью четверга, 14 марта, в 03.58, на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре на Енисейской. Звонивший рассказал о том, что у дома горит автомобиль. Через восемь минут на месте уже работали огнеборцы.