Во Владивостоке сгорел автомобиль

Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание автомобиля во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Поздней ночью четверга, 14 марта, в 03.58, на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре на Енисейской. Звонивший рассказал о том, что у дома горит автомобиль. Через восемь минут на месте уже работали огнеборцы.
Автомобиль был объят пламенем. Огонь успел уничтожить 5 кв.м. транспортного средства. Как уточнили в ведомстве, погибших и пострадавших нет. Причину возгорания еще предстоит выяснить специалистам.