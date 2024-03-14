Завлабораторией Института теплофизики СО РАН обвинили в мошенничестве

Позже против него открыли еще одного уголовное дело о легализацией преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Считается, что он отмыл свыше 3,3 млн руб. через сделки с ценными бумагами. Сначала ученый находился в СИЗО, после чего его отправили под домашний арес. Сейчас ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий.