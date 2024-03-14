Завлабораторией Института теплофизики СО РАН обвинили в мошенничестве

Суд рассмотрит дело в отношении заведующего лабораторией интенсификации процессов теплообмена Института теплофизики СО РАН Олега Кабова. Ученого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом солющил «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники.
Осенью 2022 года следователи возбудили уголовное дело против мужчины. Они выяснили, что в 2014 году Минобр РФ и Институт теплофизики заключили соглашение о предоставлении субсидии на проведение научных исследований в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014−2020 годы». Под руководством Олега Кабаова нужно было разработать экспериментальный образца испарительной системы для охлаждения теплонапряженных элементов.
Позже против него открыли еще одного уголовное дело о легализацией преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Считается, что он отмыл свыше 3,3 млн руб. через сделки с ценными бумагами. Сначала ученый находился в СИЗО, после чего его отправили под домашний арес. Сейчас ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий.
За время расследования сумму ущерба снизили до 7 млн, а эпизод с отмыванием денег не включили в обвинение. Адвокат ученого Геннадий Шишебаров заявил, что Кабов не признает обвинения против себя, а за время реализации проекта были созданы пять научных изобретений и сделано одно открытие.
Напомним, в прошлом году в Новосибирске арестовали томского ученого-физика по обвинению в госизмене.