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Завлабораторией Института теплофизики СО РАН обвинили в мошенничестве

Кабов не признает обвинения против себя.
Источник: РИА "Новости"

Суд рассмотрит дело в отношении заведующего лабораторией интенсификации процессов теплообмена Института теплофизики СО РАН Олега Кабова. Ученого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом солющил «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники.

Осенью 2022 года следователи возбудили уголовное дело против мужчины. Они выяснили, что в 2014 году Минобр РФ и Институт теплофизики заключили соглашение о предоставлении субсидии на проведение научных исследований в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014−2020 годы». Под руководством Олега Кабаова нужно было разработать экспериментальный образца испарительной системы для охлаждения теплонапряженных элементов.

По версии следствия, ученый подделал научные отчеты, практические исследования под его руководством не провели. В отчеты включили ранее полученные научные результаты и подложные документы. Ущерб государству от его действий 26,7 млн рублей.

Позже против него открыли еще одного уголовное дело о легализацией преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Считается, что он отмыл свыше 3,3 млн руб. через сделки с ценными бумагами. Сначала ученый находился в СИЗО, после чего его отправили под домашний арес. Сейчас ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

За время расследования сумму ущерба снизили до 7 млн, а эпизод с отмыванием денег не включили в обвинение. Адвокат ученого Геннадий Шишебаров заявил, что Кабов не признает обвинения против себя, а за время реализации проекта были созданы пять научных изобретений и сделано одно открытие.

Напомним, в прошлом году в Новосибирске арестовали томского ученого-физика по обвинению в госизмене.

наука