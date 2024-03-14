Отец, задолжавший ребенку денег, ждет суда в Хабаровске

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего. Выплачивать алименты он должен был с апреля 2018 года. За неисполнение этой обязанности горе-отца привлекали к административной ответственности. На сегодняшний он должен больше 50 тысяч рублей собственному ребенку.