В Венесуэле задержаны двое подозреваемых в покушении на Мадуро

В 2018 году на Николаса Мадуро было совершено покушение во время выступления в Каракасе. Организаторы покушения использовали два дрона со взрывчаткой. Ожидалось, что они пролетят вдоль проспекта, где на трибуне находился президент страны. Дроны были сбиты снайперами президентской охраны, а сам президент — укрыт бронежилетами и выведен с трибуны. Несколько военных получили ранения в ходе предотвращения покушения.