В Венесуэле задержаны двое подозреваемых в покушении на Мадуро

По данным Teletica, задержанные публиковали в своих статусах в WhatsApp угрозы в адрес Николаса Мадуро. При задержании в их телефонах были обнаружены разговоры о вербовке 50 солдат для захвата танков и организации государственного переворота.
Издание Prensa Latina пишет, что подозреваемые были задержаны в Матурине 11 марта. В тот же день в городе находился и венесуэльский президент. Кроме того, задержанные состояли в политической организации «Вместе за Монагас».
Teletica отмечает, что в период с 2023 года по начало 2024 года в Венесуэле почти 40 человек были арестованы по подозрению в пяти предполагаемых покушениях на Николаса Мадуро. Среди них — правозащитник Росио Сан Мигель, а также четыре сотрудника предвыборного штаба оппозиционного кандидата Марии Корины Мачадо.
В 2018 году на Николаса Мадуро было совершено покушение во время выступления в Каракасе. Организаторы покушения использовали два дрона со взрывчаткой. Ожидалось, что они пролетят вдоль проспекта, где на трибуне находился президент страны. Дроны были сбиты снайперами президентской охраны, а сам президент — укрыт бронежилетами и выведен с трибуны. Несколько военных получили ранения в ходе предотвращения покушения.