Спецслужбы пресекли попытку контрабанды березовых бревен из Хабаровска

Сотрудники Хабаровского управления МВД на транспорте прервали нелегальную схему. Эксперты, специализирующиеся на борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, пометили бревна еще на этапе их хранения и следили за ними во время их погрузки в вагоны для отправки за границу. Совместно с Хабаровской таможней они изъяли всю партию древесины.