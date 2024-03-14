Спецслужбы пресекли попытку контрабанды березовых бревен из Хабаровска

Процесс уголовного дела против 40-летнего хабаровчанина, обвиняемого в контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, завершен следователями Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте.
— Подозреваемый купил у своего товарища 248 бревен березы, не имея при этом нужных документов, подтверждающих их происхождение. План подозреваемого заключался в том, чтобы незаконно перевезти древесину через таможню Евразийского экономического союза с помощью поддельных документов, — рассказали в ведомстве.
Сотрудники Хабаровского управления МВД на транспорте прервали нелегальную схему. Эксперты, специализирующиеся на борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, пометили бревна еще на этапе их хранения и следили за ними во время их погрузки в вагоны для отправки за границу. Совместно с Хабаровской таможней они изъяли всю партию древесины.
В данный момент уголовное дело передано в суд. Виновник может быть лишен свободы на срок от трех до семи лет.