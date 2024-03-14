Два БПЛА атаковали поселок Прохоровка в Белгородской области

В ночь на 13 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских БПЛА. Над шестью регионами были сбиты 58 дронов. Наибольшее их число пришлось на Воронежскую область. В Белгородской области были ликвидированы 11 беспилотников, до конца дня силы ПВО уничтожили еще 7. Один из БПЛА попал в многоэтажку на Харьковской горе. В результате взрыва повреждены кровля и фасад здания, а также выбиты окна в девяти квартирах.