Два БПЛА атаковали поселок Прохоровка в Белгородской области

Гладков отметил, что в результате взрыва первого БПЛА загорелась кровля частного дома, были выбиты окна и посечен фасад частного дома. Губернатор отметил, что в этом доме никто не проживал. Второй БПЛА взорвался возле этого же дома. «Взрывной волной поврежден соседний частный жилой дом — посечены фасад и забор», — написал Вячеслав Гладков.
В ночь на 13 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских БПЛА. Над шестью регионами были сбиты 58 дронов. Наибольшее их число пришлось на Воронежскую область. В Белгородской области были ликвидированы 11 беспилотников, до конца дня силы ПВО уничтожили еще 7. Один из БПЛА попал в многоэтажку на Харьковской горе. В результате взрыва повреждены кровля и фасад здания, а также выбиты окна в девяти квартирах.