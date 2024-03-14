Студент похитил более миллиона рублей у пенсионеров в Хабаровске

Подозреваемый нашел объявление в Интернете о возможности заработать, забирая наличные средства у людей и переводя их по указанным реквизитам. За каждую транзакцию обещали процент. Подозреваемый похитил более миллиона рублей у двух пенсионеров, выполняя функции курьера.