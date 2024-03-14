Студент похитил более миллиона рублей у пенсионеров в Хабаровске

Полиция Хабаровска пресекла незаконную деятельность 20-летнего жителя Амурской области. Молодой человек подозревается в мошенничестве, совершенном против двух пенсионеров из Хабаровска. Он был причастен в качестве курьера.
Подозреваемый нашел объявление в Интернете о возможности заработать, забирая наличные средства у людей и переводя их по указанным реквизитам. За каждую транзакцию обещали процент. Подозреваемый похитил более миллиона рублей у двух пенсионеров, выполняя функции курьера.
— На улице Комсомольской курьер взял у 77-летней женщины 600 тысяч рублей. Перед этим, женщине позвонил незнакомец, представился ее сыном, рассказал о фиктивной аварии и необходимости выплаты компенсации, — рассказали в УМВД РФ по Хабаровскому краю.
Подозреваемый — студент хабаровского университета. Во время обыска полицейские конфисковали смартфон и компьютер подозреваемого, а также 10 тысяч рублей, которые были его оплатой за совершение преступления.