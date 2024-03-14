Жители НСО сомневаются в естественной причине смерти односельчанина

Жители одного из сел Тогучинского района предали огласке смерть своего односельчанина. Сибиряки сомневаются в заключении экспертизы, указавшей в качестве причины смерти мужчины сердечную недостаточность и не отметившей следы побоев на теле мужчины. Свою историю они опубликовали в паблике «АСТ-54» в «ВКонтакте».
По словам автора поста, 6 марта жители села поняли, что несколько дней не видели своего соседа. Зайдя к нему в дом, они увидели его окоченевшее тело, которое лежало в луже крови. Они вызвали на место полицейских. Также они написали заявление в прокуратуру.
«При составлении протокола сотрудники не указали, что у него синяки, всё лицо разбито, челюсть сломана, губы впали, голова вся в шишках, на голове аж кожа лопнула! Забрали тело, на выходных отдали. Вскрытия не было, так как были выходные. А может решили: раз родственников нет — кому он нужен», — написал автор.
Заключение о смерти соседи мужчины получили после праздничных выходных. Там в качестве причины его кончины была указана сердечная недостаточность. Однако односельчан смущает, что нигде не указано, что мужчина был избит. Они опасаются, что его смерть может носить криминальный характер и возможный преступник уйдет от правосудия.
Напомним, под Новосибирском дочь спасла мать от убийства бывшем мужем.