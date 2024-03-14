Жители НСО сомневаются в естественной причине смерти односельчанина

«При составлении протокола сотрудники не указали, что у него синяки, всё лицо разбито, челюсть сломана, губы впали, голова вся в шишках, на голове аж кожа лопнула! Забрали тело, на выходных отдали. Вскрытия не было, так как были выходные. А может решили: раз родственников нет — кому он нужен», — написал автор.