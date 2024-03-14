Полиция разыскивает без вести пропавшего братчанина — вахтовика

«Она пояснила, что ее сын в начале января 2024 года уехал работать вахтовым методом в Забайкальский край. Из Братска он добрался на автобусе до Тулуна, после чего на поезде направился в село Солнцево Забайкальского края. По имеющейся информации может находится в Иркутске», — говорят полицейские.