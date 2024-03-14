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Полиция разыскивает без вести пропавшего братчанина — вахтовика

Полицейские Братска объявили в розыск без вести пропавшего 41-летнего жителя северной столицы Приангарья Алексея Шестакова, сообщает ИА «ТК Город».
Источник: ГУ МВД

Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, тревогу забила мать мужчины:

«Она пояснила, что ее сын в начале января 2024 года уехал работать вахтовым методом в Забайкальский край. Из Братска он добрался на автобусе до Тулуна, после чего на поезде направился в село Солнцево Забайкальского края. По имеющейся информации может находится в Иркутске», — говорят полицейские.

Приметы пропавшего:

рост около 170 см, худощавый, сероглазый, темноволосый, стрижка короткая; на запястье левой руки татуировка с надписью «За б.т.в.».

Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Алексей Шестакова, просят позвонить по телефонам: 8 (3953) 45−52−02, 8 (914) 880−56−22, 8 (924) 602−69−70, 112.