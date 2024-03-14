Полиция разыскивает без вести пропавшего братчанина — вахтовика

Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, тревогу забила мать мужчины:
«Она пояснила, что ее сын в начале января 2024 года уехал работать вахтовым методом в Забайкальский край. Из Братска он добрался на автобусе до Тулуна, после чего на поезде направился в село Солнцево Забайкальского края. По имеющейся информации может находится в Иркутске», — говорят полицейские.
Приметы пропавшего:
рост около 170 см, худощавый, сероглазый, темноволосый, стрижка короткая; на запястье левой руки татуировка с надписью «За б.т.в.».
Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Алексей Шестакова, просят позвонить по телефонам: