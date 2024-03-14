МО РФ сообщило о поражении опорников ВСУ на cеверодонецком направлении СВО

«На командном пункте получили боевую задачу по уничтожению опорного пункта противника в лесопосадке. Выполнили стрельбу с кабрирования. По докладу авиационного наводчика, опорный пункт был успешно поражен. На отходе был пуск ПЗРК противника. Комплекс БКО [бортовой комплекс обороны] отработал отлично. Все вернулись домой», — рассказал на кадрах, распространенных Минобороны РФ, штурман вертолета Ка-52 с позывным Малыш.