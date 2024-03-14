МО РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА на артемовском направлении

«Подразделения противовоздушной обороны уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ днем и ночью несут боевое дежурство по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника. После обнаружения воздушной цели стрелок-зенитчик пуском ракеты со стартовой позиции из ПЗРК “Верба” уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ “Лелека-100”», — говорится в распространенном сообщении.