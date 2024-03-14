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МО РФ сообщило, что РСЗО «Град» сорвали ротацию войск ВСУ на авдеевском направлении

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» сорвал ротацию личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
Источник: РИА "Новости"

«Получив координаты места скопления личного состава ВСУ, артиллеристы выдвинулись на одну из неподготовленных огневых позиций. Выполнив пристрелочный пуск 122 мм ракет, командир боевой машины, взаимодействующий с расчетом разведывательного беспилотного летательного аппарата, скорректировал прицел, отправив остаток неуправляемых реактивных снарядов по заранее выявленной цели. Средствами объективного контроля был зафиксирован срыв попытки ротации личного состава ВСУ, несущего большие потери в ходе отступления на авдеевском направлении», — сообщили в ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что высокий уровень подготовки расчетов РСЗО позволяет оперативно наносить удары по выявленным местам скопления личного состава и техники.