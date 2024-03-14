МО РФ сообщило, что РСЗО «Град» сорвали ротацию войск ВСУ на авдеевском направлении

«Получив координаты места скопления личного состава ВСУ, артиллеристы выдвинулись на одну из неподготовленных огневых позиций. Выполнив пристрелочный пуск 122 мм ракет, командир боевой машины, взаимодействующий с расчетом разведывательного беспилотного летательного аппарата, скорректировал прицел, отправив остаток неуправляемых реактивных снарядов по заранее выявленной цели. Средствами объективного контроля был зафиксирован срыв попытки ротации личного состава ВСУ, несущего большие потери в ходе отступления на авдеевском направлении», — сообщили в ведомстве.