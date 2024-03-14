Артиллерия ВС РФ уничтожает войска ВСУ в глубине обороны под Угледаром

«Расчеты 152-миллиметровых самоходных пушек 2С5 “Гиацинт-С” артиллерийской бригады группировки войск (сил) “Восток” из Забайкальского края уничтожают живую силу и укрепленные позиции ВСУ в глубине обороны на угледарском участке южнодонецкого направления специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Как рассказал ТАСС механик-водитель с позывным Колода, инициатива на южнодонецком направлении принадлежит российским войскам. «Фронт двигается вперед», — отметил боец.
Он добавил, что интенсивность работы российской артиллерии кратно превышает число артударов с украинской стороны.