Артиллерия ВС РФ уничтожает войска ВСУ в глубине обороны под Угледаром

«Расчеты 152-миллиметровых самоходных пушек 2С5 “Гиацинт-С” артиллерийской бригады группировки войск (сил) “Восток” из Забайкальского края уничтожают живую силу и укрепленные позиции ВСУ в глубине обороны на угледарском участке южнодонецкого направления специальной военной операции», — говорится в сообщении.