В Перми суд рассмотрит уголовное дело о падении пассажира с трапа теплохода

Суд рассмотрит уголовное дело о падении пассажира с трапа теплохода в Перми, рассказали в пермской транспортной прокуратуре.
Капитана-механика теплохода «Москва-42» обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, из-за которых здоровью человека был нанесён тяжкий вред.
По версии следствия, 22 июля 2023 года капитан-механик теплохода перевозил пассажиров по экскурсионно-прогулочному маршруту в Перми по акватории Камы. При этом он нарушил закон, не установив при посадке и высадке пассажиров подтрапную сетку.
Сходивший с судна на причал речного вокзала по трапу пассажир, потеряв равновесие, упал с трёхметровой высоты в воду и ударился о корпус судна. Пассажиру был причинён тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми.