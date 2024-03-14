В Перми суд рассмотрит уголовное дело о падении пассажира с трапа теплохода

По версии следствия, 22 июля 2023 года капитан-механик теплохода перевозил пассажиров по экскурсионно-прогулочному маршруту в Перми по акватории Камы. При этом он нарушил закон, не установив при посадке и высадке пассажиров подтрапную сетку.