В Сибири 11-летнего мальчика подозревают в издевательствах над бабушкой

В Красноярском крае полиция выясняет обстоятельства появления видео, на котором подросток грубо себя ведёт с пожилой женщиной. Об этом сообщили в МВД.
В одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором запечатлено очень грубое поведение подростка в адрес пожилой женщины.
Полицейские выяснили, что события на кадрах произошли в конце февраля в селе Большой Сереж Назаровского района. Личность подростка установлена. Им оказался 11-летний школьник, который проживает с матерью, её сожителем и бабушкой 1933 г.р.
Полицейские работают с семьёй и выясняют обстоятельства произошедшего. Подросток на учёте не состоял.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске подростки на автомобиле пытались скрыться от полиции и врезались в дерево.