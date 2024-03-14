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В Сибири 11-летнего мальчика подозревают в издевательствах над бабушкой

В Сети появилось видео с мальчиком, которые ведёт себя грубо и вызывающе с бабушкой, полиция выясняет обстоятельства.

В Красноярском крае полиция выясняет обстоятельства появления видео, на котором подросток грубо себя ведёт с пожилой женщиной. Об этом сообщили в МВД.

В одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором запечатлено очень грубое поведение подростка в адрес пожилой женщины.

Полицейские выяснили, что события на кадрах произошли в конце февраля в селе Большой Сереж Назаровского района. Личность подростка установлена. Им оказался 11-летний школьник, который проживает с матерью, её сожителем и бабушкой 1933 г.р.

Полицейские работают с семьёй и выясняют обстоятельства произошедшего. Подросток на учёте не состоял.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске подростки на автомобиле пытались скрыться от полиции и врезались в дерево.