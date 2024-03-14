Восьмилетняя девочка упала в яму с водой, вырытую во дворе школы в области Ұлытау

Сообщается, что инцидент произошел еще 29 февраля в Улытауском районе.
8-летняя девочка возвращалась домой из школы и упала в открытую яму. По данным телеканала, неогороженную глубокую канаву занесло снегом, и девочка ее не заметила, а о том, что место это опасное, учащихся не предупреждали.
Мать пострадавшей школьницы возмущена тем, что после случившегося состоянием ребенка никто не поинтересовался.
«После инцидента у моего ребенка появилась тахикардия. Когда привезли в больницу, врачи поставили ей диагноз — переохлаждение первой степени. Когда я приехала, чтобы забрать Айзере с уроков, на встречу мне выбежали два мальчика. И сказали, что она тонет. Когда я подбежала к дочери, ей уже оказывали первую помощь. Айзере лежала в воде в этой яме», — рассказала она.
Директор школы заявила, что после очередного ремонта водопровода рабочие не закопали вырытую яму, и виноват в этом, по ее словам, районный акимат.
«Запах из туалета стоял на всю школу. Мы не могли своими силами отремонтировать водопровод. И направили письмо руководителю отдела образования Багдату Кабденовичу и акиму Улытауского района Аманжолу Батырбековичу. Нам прислали несколько человек. Они все проверили и провели раскопки. Починили трубы, но яму не зарыли», — отметила директор Жанар Толегенова.
При этом в районном акимате заявили, что закрыть котлован администрации школы должна была своими силами. Однако сейчас по факту произошедшего ведется следствие.
«Поговорили с отцом пострадавшего ребенка. Он сказал, что никакая помощь не требуется. Девочка сейчас находится дома. В домашних условиях с соответствующим лечением. Позже, из-за промерзания почвы, мы насыпали туда золу и сверху один Камаз с грунтом. Закрыли дверь корта и натянули ленту. В настоящее время поступило заявление, ведется следствие», — сообщил замакима Улытауского района Аян Абжамалов.
Однако, как заявляют родители, 8-летнюю Айзере, которую 5 дней лечили в районной больнице, пришлось увезти в Карагандинскую область — сейчас девочке необходимо провести повторное обследование.