Восьмилетняя девочка упала в яму с водой, вырытую во дворе школы в области Ұлытау

«После инцидента у моего ребенка появилась тахикардия. Когда привезли в больницу, врачи поставили ей диагноз — переохлаждение первой степени. Когда я приехала, чтобы забрать Айзере с уроков, на встречу мне выбежали два мальчика. И сказали, что она тонет. Когда я подбежала к дочери, ей уже оказывали первую помощь. Айзере лежала в воде в этой яме», — рассказала она.