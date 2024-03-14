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Транспортная прокуратура объяснила крушение Ми-8 в Магаданской области неисправностью двигателя

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что причиной крушения вертолета Ми-8 в Магаданской области была неисправность двигателя. По данным ведомства, на борту вертолета находились три члена экипажа и 17 рабочих золоторудного месторождения. Официальной информации о количестве пострадавших нет. «Интерфаксу» в экстренных службах сообщали о двух погибших. Представитель Омсукчанского муниципального округа сообщал ТАСС об одном погибшем и нескольких раненых.
Источник: РИА "Новости"

В сообщении прокуратура говорится, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В транспортной прокуратуре не сообщили, сколько человек погибли в результате крушения.

Вертолет разбился в 75 км от Эвенска Магаданской области 14 марта в 11:05 по местному времени. Вертолет принадлежал перевозчику «Дальнереченск Авиа» и следовал по маршруту «осадочная площадка Кварцевый — аэропорт Омсукчан». Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что на место ЧП направлены спасательная группа и медики.

Прокуратура