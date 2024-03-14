Транспортная прокуратура объяснила крушение Ми-8 в Магаданской области неисправностью двигателя

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что причиной крушения вертолета Ми-8 в Магаданской области была неисправность двигателя. По данным ведомства, на борту вертолета находились три члена экипажа и 17 рабочих золоторудного месторождения. Официальной информации о количестве пострадавших нет. «Интерфаксу» в экстренных службах сообщали о двух погибших. Представитель Омсукчанского муниципального округа сообщал ТАСС об одном погибшем и нескольких раненых.