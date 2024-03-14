Транспортная прокуратура объяснила крушение Ми-8 в Магаданской области неисправностью двигателя

В сообщении прокуратура говорится, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В транспортной прокуратуре не сообщили, сколько человек погибли в результате крушения.
Вертолет разбился в 75 км от Эвенска Магаданской области 14 марта в 11:05 по местному времени. Вертолет принадлежал перевозчику «Дальнереченск Авиа» и следовал по маршруту «осадочная площадка Кварцевый — аэропорт Омсукчан». Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что на место ЧП направлены спасательная группа и медики.