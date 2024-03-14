Трое детей избили 9-летнюю девочку в Заельцовском районе Новосибирска

В Новосибирске появилась видео, на котором три мальчика избивают девочку. Ролик опубликован в телеграмм-канале «Новосибирск с огоньком».
Автор видео написал, что инцидент произошел 9 марта во дворе дома по адресу Красногорская 31/1. По его словам, трое мальчиков на протяжении двух часов издевались и избивали девятилетнюю девочку.
«Старались загонять в места, где отсутствует видеонаблюдение, но часть издевательств попало в объективы видеонаблюдения. Истязания закончились когда мама одного из мальчиков сказала им, что девочке пора домой», — говорится в описании видео.
Судя по кадрам, мальчики сначала пинали девочку на детском площадке, она пыталась укрываться от ударов, потом они переместились на площадку с мусорными контейнерами. Девочка пробовала спрятаться за баками. Автор ролика указал, что травмы девочки были зафиксированы в больнице.
Напомним, под Новосибирском младенец умер после домашних родов.