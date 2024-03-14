Трое детей избили 9-летнюю девочку в Заельцовском районе Новосибирска

Судя по кадрам, мальчики сначала пинали девочку на детском площадке, она пыталась укрываться от ударов, потом они переместились на площадку с мусорными контейнерами. Девочка пробовала спрятаться за баками. Автор ролика указал, что травмы девочки были зафиксированы в больнице.