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Трое детей избили 9-летнюю девочку в Заельцовском районе Новосибирска

Побои зафиксировали в больнице.
Источник: Соцсети

В Новосибирске появилась видео, на котором три мальчика избивают девочку. Ролик опубликован в телеграмм-канале «Новосибирск с огоньком».

Автор видео написал, что инцидент произошел 9 марта во дворе дома по адресу Красногорская 31/1. По его словам, трое мальчиков на протяжении двух часов издевались и избивали девятилетнюю девочку.

«Старались загонять в места, где отсутствует видеонаблюдение, но часть издевательств попало в объективы видеонаблюдения. Истязания закончились когда мама одного из мальчиков сказала им, что девочке пора домой», — говорится в описании видео.

Судя по кадрам, мальчики сначала пинали девочку на детском площадке, она пыталась укрываться от ударов, потом они переместились на площадку с мусорными контейнерами. Девочка пробовала спрятаться за баками. Автор ролика указал, что травмы девочки были зафиксированы в больнице.

Напомним, под Новосибирском младенец умер после домашних родов.