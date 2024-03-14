Житель Усолья осужден за мошенничество в крупном размере

Как следует из пресс-релиза, усольчанин устроился на работу курьером, приняв предложение, пришедшее ему в Телеграмм. В его обязанности входило встречаться с людьми, забирать у них деньги и переводить на счет, указанный работодателем. В качестве зарплаты он оставлял себе «долю малую» от сумм, прошедших через его руки.