В Аплаксино Новосибирской области обнаружили тело мужчины

Его возраст не уточняется.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство изучило материалы проверки полиции по данному факту.
«Для проведения дальнейшей проверки материалы направлены в следственный отдел по Тогучину следственного управления СК России по Новосибирской области», — добавили в пресс-службе.
Ранее МК в Новосибирске писал, что сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы обнаружили труп 81-летнего мужчины в запертой квартире в Кировском районе.
Тем временем в Новосибирске правоохранители назвали три самых криминальных в 2023 году района.