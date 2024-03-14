У пенсионерки из Петропавловска украли 100 млн тенге

Двое молодых людей позвонили в дверь пенсионерки и предложили установку фильтра для воды со скидкой. Женщина согласилась. Ребята выполнили работу, но заметили, где пенсионерка хранит деньги.
Один из них отвлек бабушку разговором, второй, проникнув в комнату, похитил 100 млн тенге. Попрощавшись с ребятами, бабушка даже не подозревала, что ее обокрали. Пропажу она обнаружила спустя пару дней и вызвала полицию.
Криминалисты осмотрели место преступления и на коробке из-под фильтра, оставленной мошенниками, обнаружили следы, по которым и установили личности подозреваемых.
Ими оказались уроженцы Костанайской области, один из которых постоянно проживает в Петропавловске.
Сейчас злоумышленники задержаны, бабушке возвращена часть денег.