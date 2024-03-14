У пенсионерки из Петропавловска украли 100 млн тенге

Один из них отвлек бабушку разговором, второй, проникнув в комнату, похитил 100 млн тенге. Попрощавшись с ребятами, бабушка даже не подозревала, что ее обокрали. Пропажу она обнаружила спустя пару дней и вызвала полицию.