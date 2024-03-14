«Лексус» врезался в открытую дверь припаркованной машины в Хабаровске

13 марта в Хабаровске на улице Советской, в районе дома № 1, в 15:50 случилось ДТП. Женщина за рулем автомобиля Suzuki, направляясь от улицы Калинина к улице Истомина, остановила свой автомобиль у правого края проезжей части. Она открыла дверь, вероятно, не заметив приближающийся Lexus. Машина, двигавшаяся в том же направлении, не смогла избежать столкновения.
— После столкновения водитель Suzuki, женщина 1973 года рождения с 23-летним стажем вождения, получила травмы, — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
Водитель Lexus, мужчина 1969 года рождения, не пострадал.