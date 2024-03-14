Глава района Башкирии столкнулся с новым видом мошенничества

На его электронную почту пришло письмо с адреса УФСН РФ с уведомлением о налоговой задолженности. В тексте находилась ссылка на якобы личный кабинет в госуслугах и ссылка для оплаты долга. Также была прописана сумма просроченного платежа и даже пени.
«Это обман! Налоговая не рассылает по электронной почте требования со ссылками для уплаты в онлайн режиме. Всю необходимую информацию о недоимке и способах оплаты размещают в личных кабинетах на nalog.gov.ru», — отметил Андрей Иванюта.
Глава Белорецкого района призвал проверять информацию при получении такого письма.