Глава района Башкирии столкнулся с новым видом мошенничества

На его электронную почту пришло письмо с адреса УФСН РФ с уведомлением о налоговой задолженности. В тексте находилась ссылка на якобы личный кабинет в госуслугах и ссылка для оплаты долга. Также была прописана сумма просроченного платежа и даже пени.