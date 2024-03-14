На Белы Куна — второй прорыв за неделю. Автобусы и троллейбусы пущены в объезд

На улице Белы Куна ночью 14 марта из-за коммунальной аварии горячая вода вышла на поверхность. Видео, снятое, по словам автора, в 02:55, публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».
Судя по видео, в зоне вытекания оказались припаркованные автомобили.
«Яндекс. Карта» показывает, что на улице уже образовался небольшой затор. Пользователи отмечают, что дорожные работы ведутся на всех трех полосах.
По данным организатора перевозок, в связи с прорывом из-за невозможности проезда по Белы Куна у Будапештской улицы временно изменены трассы троллейбусных маршрутов № 35, 36 и автобусных маршрутов № 12, 31, 95.
7 марта на этой улице уже был прорыв. Горожане рассказывают, что сидели без отопления и горячей воды. «Только отогрелись…» — сетуют местные жители.