Средства ПВО ликвидировали 14 БПЛА ВСУ над Белгородской и Курской областями

Накануне, 13 марта, Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи и утра среды, 13 марта, 58 украинских беспилотников самолетного типа. Отмечалось, что из них 29 БПЛА были сбиты над Воронежской областью, еще 11 — над Белгородской и 8 — над Курской.