Средства ПВО ликвидировали 14 БПЛА ВСУ над Белгородской и Курской областями

«Дежурными средствами ПВО 14 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской области (11 БПЛА) и Курской области (три БПЛА)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В Минобороны отметили, что были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по российским объектам c применением беспилотников самолетного типа.
Накануне, 13 марта, Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи и утра среды, 13 марта, 58 украинских беспилотников самолетного типа. Отмечалось, что из них 29 БПЛА были сбиты над Воронежской областью, еще 11 — над Белгородской и 8 — над Курской.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.