Нашел в лесу и хранил дома коноплю житель Хабаровского края

Отдел уголовного розыска Комсомольского ЛО МВД России на транспорте получил оперативную информацию о хранении наркотиков одним из жителей поселков Хабаровского края. По месту проживания подозреваемого изъяли более 250 граммов марихуаны. В связи с этим завели уголовное дело по статье.
— Подозреваемый, 36-летний мужчина, признал свою вину. Он сообщил, что нашел дикорастущую коноплю в лесу около своего дома, сорвал листья и принес их домой для личного употребления, — сказали в ведомстве.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением транспортного прокурора передано в суд.