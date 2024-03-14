Хабаровчан начали обманывать от имени социальных кураторов больниц

Постепенно в медучреждениях Хабаровска открываются кабинеты социального кураторства, в которых пациенты могут получить необходимую помощь. Созданием новой службы тут же воспользовались телефонные преступники, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первой жертвой новой схемы аферистов стала хабаровчанка, работающая в сфере здравоохранения. Полицейским женщина рассказала, что ей, представившись куратором больницы, в которой она работает, позвонил неизвестный.
— Незнакомец сообщил, что якобы в бухгалтерии учреждения работают недобросовестные сотрудники, которые распространяют третьим лицам информацию о лицевых счетах. Чтобы обезопасить свои личные сбережения, злоумышленник убедил хабаровчанку установить на телефон приложение и перевести имеющиеся у нее денежные средства на указанный им счет, — прокомментировали в УМВД России по Хабаровску. Словам неизвестного человека хабаровчанка поверила. Действуя по инструкции преступников, она лишилась 835 тыс. рублей личных сбережений. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».