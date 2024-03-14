Сосед обокрал пенсионера в Хабаровске

Сотрудники отдела полиции № 4 УМВД России по Хабаровску задержали подозреваемого в краже — 30-летнего соседа потерпевшего. Он уже был ранее привлечен к уголовной ответственности за кражи, включая квартирные. Подозреваемый признался, что знал о том, что зимой в доме никто не живет. Нуждаясь в деньгах для покупки спиртного, он разбил окно и украл ценные предметы.