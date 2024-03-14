Сосед обокрал пенсионера в Хабаровске

78-летний житель Хабаровска обратился в полицию, заявив, что стал жертвой кражи. Неизвестный проник в его частный дом на улице Тихой и украл два телевизора, кондиционер, микроволновую печь и стиральную машину. Владелец дома оценил ущерб в 80 тысяч рублей.
Пенсионер также уточнил, что дом не оборудован системой отопления, поэтому он живет там только летом. Зимой он приезжает периодически, чтобы проверить состояние имущества.
Сотрудники отдела полиции № 4 УМВД России по Хабаровску задержали подозреваемого в краже — 30-летнего соседа потерпевшего. Он уже был ранее привлечен к уголовной ответственности за кражи, включая квартирные. Подозреваемый признался, что знал о том, что зимой в доме никто не живет. Нуждаясь в деньгах для покупки спиртного, он разбил окно и украл ценные предметы.
— Продав похищенное, подозреваемый смог получить около 15 тысяч рублей. Эти деньги он потратил на покупку еды и алкоголя, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Заведено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.