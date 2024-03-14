Ангарчанин лишился 1,7 млн в попытке заработать

Рекламу о «выгодном» способе заработка ангарчанин увидел в соцсетях и заполнил анкету. Ему позвонила специалист, представившаяся сотрудником одного из подразделений известной нефтегазовой компании. Она расписала преимущества инвестирования и сразу предложила начать зарабатывать, в итоге в диалог включилась якобы менеджер, попросив 45-летнего мужчину скачать несколько программ для «торговли» на онлайн-площадке. Ангарчанин открыл счет, внес 9 тысяч рублей и начал совершать сделки.