Ангарчанин лишился 1,7 млн в попытке заработать

Житель Ангарска обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Желая заработать на инвестициях, мужчина несколько месяцев перечислял деньги аферистам, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Рекламу о «выгодном» способе заработка ангарчанин увидел в соцсетях и заполнил анкету. Ему позвонила специалист, представившаяся сотрудником одного из подразделений известной нефтегазовой компании. Она расписала преимущества инвестирования и сразу предложила начать зарабатывать, в итоге в диалог включилась якобы менеджер, попросив 45-летнего мужчину скачать несколько программ для «торговли» на онлайн-площадке. Ангарчанин открыл счет, внес 9 тысяч рублей и начал совершать сделки.
Вскоре ему предложили увеличить стоимость депозита, после чего житель города нефтехимиков оформил кредиты и перевел свыше 1 млн рублей по указанным реквизитам. При этом вывести деньги не удалось — куратор заявила об ошибке и попросила внести дополнительно 480 тысяч рублей. Только тогда мужчина осознал, что попался на уловки аферистов.