В Красноярске закладчик перевозил наркотики в детском кресле

В Красноярске полицейские остановили на улице Маерчака подозреваемого в распространении наркотиков мужчину. При осмотре его машины в детском кресле нашли пакет с 25 свертками. Расфасованные в них вещества оказались героином и метадоном, а автомобилист — закладчиком. Его взяли под стражу.