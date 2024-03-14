В Красноярске закладчик перевозил наркотики в детском кресле

В Красноярске полицейские остановили на улице Маерчака подозреваемого в распространении наркотиков мужчину. При осмотре его машины в детском кресле нашли пакет с 25 свертками. Расфасованные в них вещества оказались героином и метадоном, а автомобилист — закладчиком. Его взяли под стражу.
Удалось выяснить, что 35-летний «кладмен» работает на один из незаконных интернет-магазинов. У него изъяли 15 граммов запрещенных веществ.
Заведено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере». Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.