В Красноярске умер один из пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ

В ожоговом центре Красноярской краевой клинической больницы умер один из пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Владислав Ховалыг, глава республики Тыва.
— Сегодня оборвалась жизнь Мергена Чечек-ооловича Сарыг-оола. Он наиболее тяжело пострадал во время аварии. Травмы оказались несовместимы с жизнью, — сказал Ховалыг.
Мужчина работал слесарем по ремонту и обслуживанию котельного оборудования с 2022 года. У него остались жена и двое детей. Из республиканского бюджета его семье выделили миллион рублей.
— Поможем с транспортировкой тела из Красноярска, а также организацией церемонии прощания, — добавил глава республики.
Владислав Ховалыг выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, авария на ТЭЦ в Шагонаре произошла утром 6 марта. По версии Следственного комитета, из-за нарушений требований промышленной безопасности в одном из помещений котельной взорвалась угольная смесь.