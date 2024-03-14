За один день в Узбекистане выявлено два случая ношения ножей в школу

Как сообщает пресс-служба Национальной гвардии, оба инцидента произошли 11 марта.
Так, в городе Коканде при попытке зайти в школу № 35 в 13.50 часов сотрудники Национальной гвардии остановили юношу. На вопрос, учится ли он в этой школе, он ответил, что нет. Пояснить, с какой целью тогда пришел в школу, парень не смог. Нацгвардейцы вызвали группу быстрого реагирования, которая доставила парня в кабинет инспектора профилактики органов внутренних дел для установления его личности. Им оказался учащийся колледжа 2007 года рождения. Инспектор профилактики вызвал родителей юноши, в присутствии которых при личном досмотре был обнаружен кухонный нож.
Второй инцидент произошел в этот же день в Ташкенте в школе № 275 Мирзо-Улугбекского района. Два 10-классника в раздевалке перед уроком физкультуры продемонстрировали нож ученику 4-го класса. Нож один из старшеклассников носил в своей спортивной сумке. Младшеклассник рассказал обо всем своему классному руководителю, а та сотруднику Национальной гвардии.
Для выяснения обстоятельств в школу были приглашены родители старшеклассников, с которыми инспектор по профилактике и директор школы провели профилактическую беседу. Нож у подростков изъяли, в отношении их родителей составлен протокол в соответствии со статьей 47 («Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей») Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.