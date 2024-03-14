За один день в Узбекистане выявлено два случая ношения ножей в школу

Так, в городе Коканде при попытке зайти в школу № 35 в 13.50 часов сотрудники Национальной гвардии остановили юношу. На вопрос, учится ли он в этой школе, он ответил, что нет. Пояснить, с какой целью тогда пришел в школу, парень не смог. Нацгвардейцы вызвали группу быстрого реагирования, которая доставила парня в кабинет инспектора профилактики органов внутренних дел для установления его личности. Им оказался учащийся колледжа 2007 года рождения. Инспектор профилактики вызвал родителей юноши, в присутствии которых при личном досмотре был обнаружен кухонный нож.