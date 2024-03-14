Женщины молились, дети рыдали: самолет из Владивостока попал в снежную бурю на Камчатке

Во время мощного циклона, обрушившегося на Камчатку, экипаж самолета, направлявшегося из Владивостока, предпринял попытку посадить в аэропорту Елизова. Пассажиры рейса 5616 авиакомпании «Аврора» поделились пережитыми во время экстремальной ситуации эмоциями, сообщает ИА PrimaMedia.
По словам очевидцев, попытки самолета приземлиться сопровождались сильными порывами ветра, которые заставили людей на борту испытать настоящий ужас.
«Мы думали, что рейс просто отменят, потому что с Камчатки родственники позвонили и сказали, что циклон уже сильно разбушевался. Но рейс не отменили, чему мы очень удивились. Вылетели на Камчатку по расписанию. Однако посреди полета нам сообщили, что из-за непогоды мы возвращаемся во Владивосток. Потом, видимо, что-то переиграли и все-таки решили лететь на Камчатку», — рассказывают пассажиры.
После неудачной попытки приземлиться в Елизово, рейс был перенаправлен в Магадан, а затем во Владивосток.
В связи с неблагоприятными метеоусловиями вылеты местной авиации были перенесены, а рейсы из Владивостока и Москвы были отправлены на запасной аэродром в Магадан. Согласно предварительной информации, рейс на Петропавловск-Камчатский из Владивостока должен был вылететь в ночь на 15 марта.