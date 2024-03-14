Женщины молились, дети рыдали: самолет из Владивостока попал в снежную бурю на Камчатке

«Мы думали, что рейс просто отменят, потому что с Камчатки родственники позвонили и сказали, что циклон уже сильно разбушевался. Но рейс не отменили, чему мы очень удивились. Вылетели на Камчатку по расписанию. Однако посреди полета нам сообщили, что из-за непогоды мы возвращаемся во Владивосток. Потом, видимо, что-то переиграли и все-таки решили лететь на Камчатку», — рассказывают пассажиры.