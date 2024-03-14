Члены РДК* в Петербурге готовили теракты на объектах инфраструктуры

По информации ФСБ, преступная группа, в которую входили четверо петербуржцев, хотела с помощью высокотоксичного вещества отравить пищевые продукты, которые в качестве гуманитарной помощи предстояло отправить российским военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, и жителям новых территорий РФ. РДК* действует в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины.