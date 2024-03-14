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Члены РДК* в Петербурге готовили теракты на объектах инфраструктуры

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Задержанные члены действовавшей в Санкт-Петербурге законспирированной ячейки запрещенной в РФ украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)* планировали устроить теракты на местных объектах критически важной инфраструктуры, сообщила в четверг ФСБ России.
Источник: © РИА Новости

По информации ФСБ, преступная группа, в которую входили четверо петербуржцев, хотела с помощью высокотоксичного вещества отравить пищевые продукты, которые в качестве гуманитарной помощи предстояло отправить российским военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, и жителям новых территорий РФ. РДК* действует в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины.

«Одновременно с этим задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры в целях последующей подготовки террористических актов», — говорится в сообщении.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.