В МЧС назвали вероятную причину пожара в магазине в Александровске

Напомним, пожар в двухэтажном здании магазина по улице Ким произошел утром 12 марта. Огнем были охвачены второй этаж и кровля, частично обрушилось перекрытие между чердаком и вторым этажом. Площадь пожара составила около 880 квадратных метров. Из здания магазина самостоятельно вышли 16 человек. В результате происшествия пострадавших нет.