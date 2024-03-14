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В МЧС назвали вероятную причину пожара в магазине в Александровске

Предварительно специалисты говорят о коротком замыкании в электрическом светильнике.
Источник: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Государственный пожарный надзор проводит проверку по факту крупного пожара в одном из магазинов Александровска Пермского края. Наиболее вероятной причиной возгорания в региональном МЧС назвали короткое замыкание в электрическом светильнике. Сейчас специалисты устанавливают ущерб и условия, способствовавшие возникновению пожара.

В ведомстве рассказали, что быстрому распространению огня способствовала большая горючая нагрузка. В частности, находящиеся в магазине одежда, строительные материалы и горючие жидкости. Также распространению огня способствовало несвоевременное сообщение о пожаре, так как сотрудники магазинов пытались потушить возгорание самостоятельно. После возгорания системы противопожарной защиты сработали в штатном режиме.

Напомним, пожар в двухэтажном здании магазина по улице Ким произошел утром 12 марта. Огнем были охвачены второй этаж и кровля, частично обрушилось перекрытие между чердаком и вторым этажом. Площадь пожара составила около 880 квадратных метров. Из здания магазина самостоятельно вышли 16 человек. В результате происшествия пострадавших нет.

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