«А перед дымом был очень сильный хлопок, аж стекла тряхануло». На КАД тушили пожар

Грузовой автомобиль тушили на внутреннем кольце КАД в Красногвардейском районе Петербурга в ночь с 13 на 14 марта.
Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов поступил в 23:13. Горел грузовик Shacman, к моменту приезда пожарных огонь охватил 5 квадратных метров. Десять сотрудников МЧС ликвидировали возгорание к 23:36. Сведения о пострадавших не поступали.
Видео с места пожара очевидцы публикуют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Видно, что горит в районе кузова. В комментариях подписчица Людмила поделилась своими впечатлениями: «А перед дымом был очень сильный хлопок, аж стекла тряхануло на балконе. Живём поблизости».