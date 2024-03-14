«А перед дымом был очень сильный хлопок, аж стекла тряхануло». На КАД тушили пожар

Видео с места пожара очевидцы публикуют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Видно, что горит в районе кузова. В комментариях подписчица Людмила поделилась своими впечатлениями: «А перед дымом был очень сильный хлопок, аж стекла тряхануло на балконе. Живём поблизости».